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الامن : حركة سير نشطة على الطرق الخارجية ولا إغلاقات

منذ ساعة واحدة
الامن : حركة سير نشطة على الطرق الخارجية ولا إغلاقات

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب سفيان العتوم، إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وقوية، وخاصة في الطرق الحيوية التي تربط المحافظات بالعاصمة.
وأضاف العتوم، خلال التقرير المروري الذي يذاع عبر اثير الأمن، أن الدوريات تم توزيعها على طرق الاختصاص كافة، سواء كانت المحطات الأمنية والدوريات العسكرية ودوريات الرقابة المرورية.
ولفت إلى أن الكوادر تقوم بتكثيف الرقابة المرورية على المخالفات الخطرة، والتي تعد السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية وتهدد السلامة المرورية.
ونوه إلى عدم وجود أيّة إغلاقات على الطرق الخارجية مع الإشارة إلى وجود تغييرات في الحالة الجوية صباح الأمس، الأمر الذي أثرت على حركة المسير بسبب الأمطار.
وعن صباح الثلاثاء، لفت إلى تشكل الضباب في منطقة جابر، حيث أن تبلغ مدى الرؤية (150 -200) متر، وكذلك الأمر في المنطقة الحرة وطريق الأزرق.
وبين، أن منطقة القطرانة على الطريق الصحراوي شهدت تشكلًا للضباب ومدى الرؤية (150 -200) متر.
وعن الحوادث، أشار إلى أن طريق أوتوستراد “الزرقاء – عمّان” عند تحويلة أبو صياح، يشهد حادث تصادم حافلة بالجزيرة الوسطية، ما أسفر عن إغلاق مسرب بالكامل، ويتم العمل على رفع الحافلة.
ودعا سالكي الطريق إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم السرعة نهائيًا والتقيد التام بالإشارات التحذيرية.


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