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ارتفاع جديد في حصيلة قتلى جيش الاحتلال داخل غزة

منذ 3 ساعات
ارتفاع جديد في حصيلة قتلى جيش الاحتلال داخل غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي، وإصابة 3 آخرين في معارك شمالي قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية ، إن الرائد (احتياط) زفيكا لافي فوقي مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل حفتي حاش (551) قتل متأثراً بجراحه الاثنين بعد إصابته.
وبمقتل الجندي ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 435 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18,205 شهداء، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 49,645


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