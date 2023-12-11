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مجهولون يغنمون 20 الف رصاصة من شاحنة عتاد اسرائيلية

منذ ساعتين
مجهولون يغنمون 20 الف رصاصة من شاحنة عتاد اسرائيلية

وطنا اليوم:استولى مجهولون على 20 الف رصاصة من شاحنة عتاد اسرائيلية ، جنوبي فلسطين المحتلة ، وفقا لما اكده جيش الاحتلال
وكان جيش الاحتلال اعترف ، السبت الماضي ، بسرقة 20 ألف رصاصة من نوع “M16” من قاعدة عسكرية تابعة له.
وذكرت هيئة البث العبرية، مساء امس الأحد، أن الشاحنة العسكرية كانت تنقل ذخيرة أثناء توقفها عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كم من قاعدة “تسليم” العسكرية، الواقعة في صحراء النقب، والتي شهدت حالات سرقة للأسلحة لأكثر من مرة، خلال العامين الماضيين.
ويشار إلى أن قاعدة “تسليم” تعد أكبر قاعدة تدريب لوحدات القوات البرية في جيش الاحتلال.


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