بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

منذ 3 ساعات
الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
ودعا جلالة الملك خلال الاتصال، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى قطاع غزة.
وجدد جلالته رفض الأردن القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين ولمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية.
وأكد جلالة الملك أن استمرار أعمال العنف التي يقدم عليها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، سيؤجج الصراع.
ونبه جلالته إلى أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:56

نظام تسجيل جديد يُعرض في المنتدى العالمي للملاكمة 2023

20:43

مجهولون يغنمون 20 الف رصاصة من شاحنة عتاد اسرائيلية

20:41

نجما لايف جولف هنريك ستينسون وكيفن نا يتصدرا المنافسة في بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

20:23

إتفاقية بين الألمانية الأردنية والحسين للسرطان لتأمين الطّلبة ضمن (رعاية)

20:22

قصة وثيقة زواج تاريخية وقع عليها عز الدين القسام

20:10

الحوثيون يمنعون سفينة جديدة من الوصول لإسرائيل

19:52

الزراعة ترد على مزاعم تصدير البندورة لإسرائيل

19:37

مشاريع تنموية بقيمة 2.5 مليون دينار في معان

19:26

مقاضاة الفنانة لبلبة.. صوتت مرتين بانتخابات الرئاسة المصرية

19:16

استشهاد والد الصحفي أنس الشريف في قصف إسرائيلي على جباليا

19:10

الاحتلال يستخدم النازحين دروعا بشرية شمال غزة

19:05

الملك: لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن

وفيات
وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023وفيات الأحد 10-12-2023وفيات الخميس 7-12-2023اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-12-2023