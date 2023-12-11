إتفاقية بين الألمانية الأردنية والحسين للسرطان لتأمين الطّلبة ضمن (رعاية)

وطنا اليوم – وقعت الجامعة الألمانية الأردنية ومؤسسة الحسين للسرطان إتفاقية تعاون تهدف إلى تأمين الطّلبة ضد السّرطان عن طريق الإشتراك بتأمين رعاية الذي يضمن تغطية تكاليف علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان بشكل فوري ودون أي فترة انتظار حال الإصابة لا قدّر الله.

ووقع الإتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي وعن المؤسسة مديرتها العامة السيدة نسرين قطامش.

وبيّن الدكتور الحلحولي أن الإتفاقية جاءت حرصاً من الجامعة على توفير الرعاية والخدمات الصحية المتكاملة لطلبتها، مشيداً٩ بجهود المؤسسة الوطنية لمحاربة السرطان في الأردن ودول المنطقة.

من جهتها أكّدت قطامش أن تبني الجامعة للبرنامج يعد خطوة هامة يمكن البناء عليها ضمن العمل المستمر على حصول كل فرد من أفراد المجتمع على تغطية صحية شاملة، مُعربة عن أملها بأن تكون الألمانية الأردنية نموذجاً مشجعاً لباقي المؤسسات التعليمية للإنضمام للبرنامج.