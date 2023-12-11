الحوثيون يمنعون سفينة جديدة من الوصول لإسرائيل

وطنا اليوم:قالت مصادر يمنية ، ان الحوثيين اجبروا اليوم الاثنين ، سفينة إسرائيلية جديدة على التراجع ، وعدم عبور البحر الأحمر صوب إسرائيل.

والأحد ، قالت مصادر حوثية ان الجماعة اليمنية ، نفذت أول عملية لها ضد سفينة متجهة نحو إسرائيل ، بعد تحذيرها يوم السبت بمنع السفن القادمة والذاهبة إلى “إسرائيل” عبر البحر الأحمر، مهما كانت جنسياتها.

وبينت المصادر الحوثية ان البحرية التابعة للجماعة تعاملت مع سفينة “لم تستجب لقرار حظر مرور السفن نحو الكيان الصهيوني، وتم إجبارها على تغيير مسارها”.

وأشارت المصادر الى تحذير السفينة وإطلاق مسيرة قربها حتى أجبرت على التراجع.

وقال مسؤول حوثي، إن السفن الحربية الأجنبية ، تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يحدث.

وجدد التأكيد على أن “كل سفينة في البحرين الأحمر أو العربي “متجهة إلى موانئ الكيان الصهيوني” هي هدف وصفه بالمشروع لقوات جماعته “بغض النظر عن جنسيتها ما لم يدخل قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء”.

وقال إن “التوتر الحاصل تقف خلفه وتتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الامريكية فهي من تدفع بريطانيا وفرنسا الى التحرك العسكري الى جانبها في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب”.