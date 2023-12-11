مشاريع تنموية بقيمة 2.5 مليون دينار في معان

وطنا اليوم:قال نائب رئيس مجلس محافظة معان محمود جميل آل خطاب، إنه تم تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في عدة قطاعات بقصبة معان من خلال موازنة مجلس المحافظة خلال العام الحالي، بقيمة تزيد على 2.5 مليون دينار.

وأضاف آل خطاب، الاثنين، أنه تم إنشاء 3 مدارس حديثة خلال العام الحالي وهي، مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز لفئة الذكور بقيمة 470 ألف دينار، واحتوت على 12 غرفة صفية ومرافق تعليمية حديثة، ومدرسة أسامة بن زيد بقيمة 470 ألف دينار؛ تضمنت 12 غرفة صفية ومرافق حديثة، ومدرسة عثمان بن عفان بقيمة 490 ألف دينار.

وأشار إلى أنه تم إجراء صيانات متنوعة لعدد من المدارس بقيمة 270 ألف دينار؛ تضمنت خلطات إسفلتية للساحات وتركيب مكيفات وإقامة مظلات حماية، مضيفا أن مجلس المحافظة قدم دعما لجامعة الحسين بن طلال، شمل شراء بعض التجهيزات بقيمة 10 آلاف دينار، وشراء حافلة حديثة بقيمة 110 آلاف دينار.

وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية داخل معان، اشتملت على شراء تجهيزات طبية لمستشفى معان والمركز الصحي الشامل بقيمة 230 ألف دينار، وتقديم مخصصات مالية بقيمة 170 ألف دينار وجهت نحو إدامة الصيانة بالمستشفى، وتم إحالة عطاء لتوسعة مستشفى معان وإضافة مرافق كالعيادات الخارجية والمستودعات المركزية وبنك الدم وبتكلفة 3 ملايين و750 ألف دينار.

وبيّن آل خطاب أنه تم صرف مبلغ 63 ألف دينار لأعمال الإنارة والجدران الاستنادية داخل محيط معان، وتم وبالتعاون مع مديرية زراعة معان دعم القطاع الزراعي؛ حيث تم شراء عيادة متنقلة لخدمة أصحاب المواشي بقيمة 25 ألف دينار، وشراء مبيدات وأسمدة بقيمة 5 آلاف دينار، وصرف مبلغ 45 ألف دينار لتطوير وتأهيل بساتين معان وإنشاء خزانات ماء وتركيب ألواح طاقة شمسية.

وأشار إلى أنه تم دعم العديد من القطاعات لتمكينها من أداء أعمالها بالشكل المطلوب، وشمل الدعم شراء حواسيب ومعدات لمعهد تدريب مهني معان بقيمة 10 آلاف دينار، وإجراء صيانة وتأهيل لمحطة الأرصاد الجوية بمعان بقيمة 10 آلاف دينار، وإجراء صيانات متعددة لمنازل الأسر العفيفة بقيمة 25 ألف دينار، وإجراء صيانة لمركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي بقيمة 13 ألف دينار، وتقديم دعم لبرامج ثقافية بقيمة 15 ألف دينار، ومبلغ 25 ألف دينار إلى نادي معان الرياضي، وتم صرف 16 ألف دينار لدعم القطاع السياحي.

ولفت آل خطاب إلى أنه تم البدء بمشروع بناء مسجد الصحابة بقيمة 450 ألف دينار، وإجراء صيانة لعدد من مساجد معان بقيمة 80 ألف دينار