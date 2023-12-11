نتنياهو: حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك

وطنا اليوم:قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنايمين نتنياهو، مساء الاثنين، إن تل أبيب وحدها ستكون المسؤولة عن نزع السلاح من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست لبحث التطورات في الحرب على غزة.

وزعم نتنياهو أن حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع.

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا فارق مهم بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية.

وقال : “الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية أن حماس تريد تدميرنا فوراً أما السلطة فعلى مراحل”.

اليوم الـ66 من العدوان

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ66 على التوالي، وسط تنديدات شعبية عالمية بالجرائم البشعة التي لا تزال العنوان المسيطر على المشهد العام.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18,205 شهداء، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 49,645.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 433 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر