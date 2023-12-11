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سموتريش: إذا تجرأ حزب الله سنسوي بيروت ولبنان بالأرض

منذ 3 ثواني
سموتريش: إذا تجرأ حزب الله سنسوي بيروت ولبنان بالأرض

وطنا اليوم:قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن “حزب الله يفهم جيداً أنه إذا تجرأ فسيكون التالي وسنسوي بيروت ولبنان بالأرض”.
وفي وقت سابق، قال عضو حزب الله في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، إن القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يشكل تصعيدا.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أشار فضل الله، إلى أن “التصعيد لن يردع حزب الله عن الدفاع عن لبنان ودعم غزة”.
وأضاف أن “حزب الله يرد على التصعيد، سواء بالأسلحة التي يختار استخدامها أو في المواقع التي يوجه إليها النيران”.
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع


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