جامعة البترا تواصل تقدمها في تصنيف “جرين ميتريك” “UI Green Metric” للعام 2023

وطنا اليوم:واصلت جامعة البترا تقدمها في تصنيف “جرين ميتريك” “UI Green Metric” العالمي للعام الحالي 2023. وحصلت جامعة البترا على مجموع 7425 نقطة (بزيادة 250 نقطة وبنسبة 3.5 % مقارنة بالعام 2022 ، وبزيادة 525 نقطة و بنسبة 7.6 % مقارنة بالعام 2021).

من حيث الترتيب حصلت جامعة البترا على ترتيب متقدم عالمياً (وحصلت على المرتبة 273 من بين 1183 جامعة على مستوى العالم، رغم الزيادة الكبيرة في عدد الجامعات المتقدمة للتصنيف (مقارنة ب 1050 جامعة عام 2022، و956 عام 2021).

واحتلت الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة، بينما حققت المركز الأول فيما يتعلق بمحور المياه وفقًا لما ورد في تقرير تصنيف الجامعات الخضراء العالمي “جرين ميتريك” لعام 2023. وقد دخلت جامعة البترا ضمن جامعات الربع الأول في التصنيف على مستوى العالم.

وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدّكتور رامي عبد الرحيم: “أولت جامعة البترا اهتمامًا بالمعايير المتعلقة بالبيئة الخضراء، والمياه، والطاقة، وسعت إلى تحقيق هذه المعايير، ليقينها بأهمية المسؤولية المجتمعية في مكافحة تغيّر المُناخ العالميّ، واستدامة البيئة الخضراء”، مؤكداً “أن الحفاظ على البيئة في جامعة البترا واستدامتها يشكل داعمًا أساسيًا للعملية الأكاديمية والبحثية”.

وأعرب عبد الرحيم عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها الكوادر الأكاديمية، والبحثية، والإدارية، لتحقيق المعايير العالمية، والتميز في التصنيفات العالمية، داعيًا إلى تكثيف الجهود للحفاظ على التقدم المستمر، وتميز الجامعة.

ويقيّم التصنيف “UI Green Metric” الجامعات وفق مجموعة معاييرَ متعلقة بالحرم الجامعي من حيث استدامة البيئة الخضراء، وتشمل: معيار الطاقة والتغيّر المناخي، ومعيار التعليم والبحث العلمي، ومعيار المخلَّفات، ومعيار النقل، ومعيار الإعداد والبنية التحتية، ومعيار المياه.

وقد حافظت جامعة البترا على أدائها الإيجابي وتقدمها في مختلف معايير التصنيف.