ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.13% خلال 11 شهرا

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” لشهر تشرين ثاني من عام 2023 والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.27% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وانخفاضاً طفيفاً نسبته 0.20% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تشرين أول الذي سبقه من عام 2023.

أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الاحدى عشرة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.13% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين ثاني من عام 2023 ما مقداره 109.56 مقابل 108.19 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين ثاني من عام 2023 ما مقداره 109.56 مقابل 109.78 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الاحدى عشرة الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.95 مقابل 106.68 لنفس الفترة من عام 2022.

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين ثاني من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 7.04%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.22%، و”الايجارات” بنسبة 3.25%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 3.21%، و”الحبوب ومنتجاتها” بنسبة 2.53%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (3.34%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (2.96%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (1.42%)، و “الثقافة والترفية” بنسبة (1.03%).

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين ثاني من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين أول الذي سبقه من نفس العام مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (6.51%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (4.24%)، و”اللحوم والدواجن” بنسبة (1.26%)، و”الثقافة والترفية” بنسبة (0.58%)، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة (0.56%).

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الاحدى عشرة الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي “لمجموعة الوقود والإنارة” بنسبة 6.76%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 5.95%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 4.89%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 4.80%، و”الأثاث والسجاد والمفارش”بنسبة 4.47%