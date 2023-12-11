رئيس جامعة البترا يكرم الطالبة سمية أبو غانم لفوزها بمسابقة مكتبة جامعة البترا للطلبة الأكثر استعارة للكتب

وطنا اليوم:سلم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم درع جامعة البترا التقديري إلى الطالبة سمية أبو غانم من كلية الحقوق، بعد تصدرها قائمة مكتبة جامعة البترا للطلبة الأكثر استعارة للكتب خلال العام الجامعي 2022-2023.

وأشارت مديرة مكتبة الجامعة منار رمضان إلى أن الطالبة أبو غانم استعارت تسعة وثلاثين عنواناً تنوعت بين كتب أكاديمية وأخرى ثقافية، وقالت رمضان إن الهدف من التكريم هو تشجيع الطلبة على القراءة والتعلم، وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وحضر تسليم الجائزة عميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، ومديرة مكتبة الجامعة منار رمضان، والدكتور معن جويحان من كلية الحقوق، ومن رؤساء الأقسام في مكتبة الجامعة: منال بدران، وسناء عثمان.