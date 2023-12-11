بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حصيلة قتلى الاحتلال ترتفع بمعارك غزة وتقارير تشكك بالأرقام الرسمية للخسائر

منذ ساعتين
حصيلة قتلى الاحتلال ترتفع بمعارك غزة وتقارير تشكك بالأرقام الرسمية للخسائر

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، ان عناصرها استهدفت حشودا للجيش الإسرائيلي متوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.
وتشهد جباليا والشجاعية معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال، رغم ادعاء جيش الاحتلال انهم سيطروا على هذه المناطق.
هذا وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح الاثنين، رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة.
ودوت صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت وكيبوتس نير عام في غلاف قطاع غزة.
ورغم ما تحققه المقاومة بالميدان والصمود بوجه الأسلحة الاسرائيلية الفتاكة والحاق الخسائر بالجيش الاسرائيلي، الا ان الاحتلال يزعم انه يسيطر وان العشرات من القسام سلموا اسلحتهم واستسلموا، ونشرت فيديوهات توثق ذلك، الا ان المقاومة اكدت انها مفبركة والأشخاص الذين ظهروا بالفيديو مدنيين قاموا بذلك تحت تهديد السلاح.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الاثنين- مقتل 5 عسكريين بينهم 3 ضباط في المعارك الدائرة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن فجوة كبيرة بين أعداد الجرحى التي يعلنها الجيش مقارنة بالقوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات.من ناحية ثانية، أُطلقت 8 صواريخ باتجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.
وقصف الاحتلال بالمدفعية محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
وأعلن حزب الله اللبناني عن استشهاد اثنين من عناصره في المعارك الدائرة مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:01

سموتريش: إذا تجرأ حزب الله سنسوي بيروت ولبنان بالأرض

14:35

شركة مصفاة البترول تتخذ كافة الإجراءات والتدابير لرفع جاهزيتها خلال الشتاء

14:28

زين تنظم وقفة تضامنية وتواصل دعمها للأهل في غزة

14:24

محللون إسرائيليون: نتنياهو وزوجته ووزراء حكومته لا يستطيعون الخروج من بيوتهم

14:15

المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ يجري عملية جراحية نوعية

14:13

الاعلان عن منح 135 شركة صناعيا دعما بقيمة 29.63 مليون دينار

14:11

جامعة البترا تواصل تقدمها في تصنيف “جرين ميتريك” “UI Green Metric” للعام 2023

14:09

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.13% خلال 11 شهرا

14:07

رئيس جامعة البترا يكرم الطالبة سمية أبو غانم لفوزها بمسابقة مكتبة جامعة البترا للطلبة الأكثر استعارة للكتب

12:53

تراجع صادم لأداء طلبة الأردن في نتائج اختبار برنامج التقييم الدولي

12:25

الاحتلال: تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل 14 ألف مركبة جديدة

12:09

نبيه بري: غضب الله سينزل على إسرائيل في حال هاجمت لبنان

وفيات
وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023وفيات الأحد 10-12-2023وفيات الخميس 7-12-2023اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-12-2023