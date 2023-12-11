حصيلة قتلى الاحتلال ترتفع بمعارك غزة وتقارير تشكك بالأرقام الرسمية للخسائر

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، ان عناصرها استهدفت حشودا للجيش الإسرائيلي متوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وتشهد جباليا والشجاعية معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال، رغم ادعاء جيش الاحتلال انهم سيطروا على هذه المناطق.

هذا وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح الاثنين، رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت وكيبوتس نير عام في غلاف قطاع غزة.

ورغم ما تحققه المقاومة بالميدان والصمود بوجه الأسلحة الاسرائيلية الفتاكة والحاق الخسائر بالجيش الاسرائيلي، الا ان الاحتلال يزعم انه يسيطر وان العشرات من القسام سلموا اسلحتهم واستسلموا، ونشرت فيديوهات توثق ذلك، الا ان المقاومة اكدت انها مفبركة والأشخاص الذين ظهروا بالفيديو مدنيين قاموا بذلك تحت تهديد السلاح.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الاثنين- مقتل 5 عسكريين بينهم 3 ضباط في المعارك الدائرة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن فجوة كبيرة بين أعداد الجرحى التي يعلنها الجيش مقارنة بالقوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات.من ناحية ثانية، أُطلقت 8 صواريخ باتجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

وقصف الاحتلال بالمدفعية محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني عن استشهاد اثنين من عناصره في المعارك الدائرة مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.