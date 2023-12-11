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نبيه بري: غضب الله سينزل على إسرائيل في حال هاجمت لبنان

منذ 3 ساعات
نبيه بري: غضب الله سينزل على إسرائيل في حال هاجمت لبنان

وطنا اليوم:وصف رئيس مجلس النواب نبيه برّي الحر في غزة بـ”جريمة العصر”، وإجرام في منتهى الفظاعة، مجازر مروّعة، قتلوا فيها حتّى الآن، وعن سابق تصوّر وتصميم، أكثر من 7500 طفل واكثر من 5000 امرأة، وانتقموا حتّى من ألعاب الاطفال”.
وقال في حديث لِزواره من الأميركيين “هذا الوضع، وهذا الضغط، وهذا الحصار، وهذا التنكيل الحاقد بالشعب الفلسطيني، وهذا الإجرام غير المسبوق، وهذا التغاضي الدولي، وهذا الغطاء والدعم للقاتل، سيحوّل الشعب العربي كله إلى شعب فلسطيني، “يعني كلنا بدنا نصير فلسطينيين، والشعب الفلسطيني كله بدو يصير حماس”.
في موضوع الجبهة الجنوبية، يلفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنّ حركة «أمل» ليست طرفاً في الحرب، وأنا شخصياً أعمل لعدم توسّع الحرب، وثمة تواصل بيننا وبين «حزب الله» حول الحفاظ على قواعد الاشتباك. علماً أنّ الحزب من بداية الحرب وحتى الآن لم يخرج في عملياته ضدّ جيش العدو، عن قواعد الاشتباك، حيث انّه يركّز حصراً على المواقع العسكرية، ونحن معه في ذلك، بينما اسرائيل هي التي تخرق القواعد يومياً بتوسيع دائرة اعتداءاتها واستهدافاتها المتتالية للمدنيين. في الخلاصة، لا توجد اي نية لدينا بتوسيع الحرب، ولكن إنْ بادرت اسرائيل الى حرب، وشنّت عدواناً على لبنان، فآنئذ الأمر يختلف، وسنواجهها، وغضب الله سينزل عليها.


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