مجموعة مطاعم حمادة تعلن الاضراب اليوم



وطنا اليوم -أعلنت مجموعة مطاعم حمادة عن التزامها بكافة فروعها بالمملكة بالإضراب العام اليوم (الأثنين) تضامناً ونصرة للأهل في غزة وعموم فلسطين المحتلة في مقاومتهم للعدو الصهيوني، وتنديداً بالجرائم والمجازر التي يقترفها في القطاع الصامد.

وقال رئيس المجموعة رائد حمادة إن المشاركة بالإضراب تأتي استجابة للدعوة العالمية بهذا الخصوص، وانطلاقا من الدعم والتضامن مع أهلنا في فلسطين ودعم صمودهم في وجه آلة القتل والتدمير الباغية والجبانة، وتنديداً بجرائم المحتل.

واضاف أن الشعب الفلسطيني وبخاصة الأهل في قطاع غزة العزة يتعرضون ومنذ أكثر من شهرين لأبشع جرائم يسجلها التاريخ ويقترفها عدو جبان مدعوم من قوى عالمية ظالمة وحاقده.

وأشار حمادة إلى أن الأهل في قطاع غزة يتعرضون لقتل ممنهج طال الأطفال والنساء والشيوخ وكل مقومات الحياة الأساسية بالإضافة للتهجير القسري وتدمير المستشفيات والمدارس والبنى التحتية والجامعات والمساجد والبيوت، في محاولة من العدو لكسر إرادة الشعب الصامد على أرضه.