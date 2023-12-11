حكومة غزة: الاحتلال دمر أكثر من 61% من منازل القطاع

وطنا اليوم:قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع.

وأضاف المكتب، في بيان، أن “الاحتلال دمر أكثر من 305 آلاف وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني”.

وحذر دول العالم والمنظمات والعالمية من “وقوع كارثة إنسانية في غزة”، في ظل ارتفاع أعداد المنازل والوحدات السكنية المدمرة.

وأوضح أن “الطائرات الإسرائيلية ألقت منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية”.

وذكر أن أكثر من “مليون ونصف مليون نازح داخل القطاع يعيشون أوضاعا كارثية وقاسية وذلك في ظل سوء أحوال المعيشة والمأوى وانتشار الأمراض والأوبئة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس”.

وشدد على أن تقنين إدخال المساعدات إلى غزة وحرمان المدنيين من الغذاء والعلاج ومستلزمات الحياة الأساسية “بمثابة الحكم بالإعدام على 2.4 مليون إنسان في القطاع.