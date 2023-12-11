بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حكومة غزة: الاحتلال دمر أكثر من 61% من منازل القطاع

منذ 3 ثواني
Palestinians gather at the site of destroyed houses in the aftermath of Israeli air and artillery strikes as cross-border violence between the Israeli military and Palestinian militants continues, in the northern Gaza Strip May 14, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

وطنا اليوم:قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع.
وأضاف المكتب، في بيان، أن “الاحتلال دمر أكثر من 305 آلاف وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني”.
وحذر دول العالم والمنظمات والعالمية من “وقوع كارثة إنسانية في غزة”، في ظل ارتفاع أعداد المنازل والوحدات السكنية المدمرة.
وأوضح أن “الطائرات الإسرائيلية ألقت منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية”.
وذكر أن أكثر من “مليون ونصف مليون نازح داخل القطاع يعيشون أوضاعا كارثية وقاسية وذلك في ظل سوء أحوال المعيشة والمأوى وانتشار الأمراض والأوبئة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس”.
وشدد على أن تقنين إدخال المساعدات إلى غزة وحرمان المدنيين من الغذاء والعلاج ومستلزمات الحياة الأساسية “بمثابة الحكم بالإعدام على 2.4 مليون إنسان في القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:58

وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023

09:45

خبير عسكري أردني يرد على فيديوهات الاحتلال في غزة

09:40

الصحة العالمية تدعو لإغاثة غزة وتصف الوضع بالكارثي

09:34

الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات

09:29

الدفاع المدني ينقذ شخصاً حوصر في صومعة أعلاف في الزرقاء

09:24

ولي العهد: أليس لأهل غزة من حقوق الإنسان نصيب؟

09:18

جيش الاحتلال يقر بمقتل 4 عسكريين في المعارك بغزة

20:50

18 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة والضفة

20:28

الأرصاد: لا نستبعد مناخيا تساقط الثلوج هذا الشهر

20:15

جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك غزة

19:55

حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى الأردن

19:30

الزراعة تقرر وقف استيراد رايزومات الكركم الطازج

وفيات
وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023وفيات الأحد 10-12-2023وفيات الخميس 7-12-2023اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-12-2023