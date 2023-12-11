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الدفاع المدني ينقذ شخصاً حوصر في صومعة أعلاف في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
الدفاع المدني ينقذ شخصاً حوصر في صومعة أعلاف في الزرقاء

وطنا اليوم:تمكنت كوادر الدفاع المدني في محافظة الزرقاء من إنقاذ شخص حوصر داخل صومعة أعلاف أثناء قيامه بأعمال صيانة بداخلها.
واستغرقت عمليات إنقاذه عدة ساعات للحفاظ على حياته، بالرغم من ارتفاع الصومعة التي تصل إلى عشرين مترا، وتحوي حوالي ألفي طن من الأعلاف بداخلها، لكن الدقة في عمليات تحريره حالت دون تعرضه للخطر.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن طواقم الدفاع المدني المتخصصة، والعاملة في محافظة الزرقاء تبلغت عن سقوط شخص داخل صومعة أعلاف بمنطقة الظليل في محافظة الزرقاء أثناء قيامه بأعمال الصيانة.
وأكد الناطق الإعلامي أن الجهود المبذولة والكبيرة التي قامت بها الفرق المتخصصة حافظت على حياة المصاب، لا سيما أن الصومعة يصل ارتفاعها إلى عشرين مترا وفيها ما يزيد عن الفي طن من الأعلاف.
وأضاف أن عمليات إنقاذه استمرت عدة ساعات متواصلة، واستخدمت فيها معدات متخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث حتى تحريره وابقائه على قيد الحياة -بحمد الله-.
بدورها، قدمت طواقم الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ونقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصفت حالته الصحية بالمتوسطة


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