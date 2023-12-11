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ولي العهد: أليس لأهل غزة من حقوق الإنسان نصيب؟

منذ ساعة واحدة
ولي العهد: أليس لأهل غزة من حقوق الإنسان نصيب؟

وطنا اليوم:نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام، بمناسبة مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعلق سمو ولي العهد على مقطع الفيديو: قائلا: “ليس لأهل غزة من حقوق الإنسان نصيب؟”.
وكانت جلالة الملكة رانيا العبدالله نشرت عبر حسابها على الإنستغرام مقطع فيديو، مساء الأحد، بمناسبة مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعلقت الملكة رانيا على مقطع الفيديو: “مع ذلك يستمر إنكار حقوق الإنسان الفلسطيني، لا يمكن تطبيق الإنسانية بشكل انتقائي


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