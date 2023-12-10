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خرفان يبحث مع رؤساء اللجان احتياجات المخيمات الفلسطينية

منذ ساعتين
خرفان يبحث مع رؤساء اللجان احتياجات المخيمات الفلسطينية

وطنا اليوم:بحث المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية خلال لقائه برؤساء لجان خدمات المخيمات يوم السبت عدة أمور تتعلق بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين الثلاثة عشر في المملكة كان أبرزها الأمور التنظيمية التي تخص المخيمات.
وأكد خرفان خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بمشاريع البنية التحتية للمخيمات واعطائها الأولوية خاصة مع حلول فصل الشتاء كما اوعز خرفان لرؤساء اللجان بضرورة تجهيز قوائم تتضمن احتياجات المخيمات وتحديثها من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي وشباب المخيمات بالإضافة الى نشر المعرفة في جميع المخيمات حول منصة الدائرة الالكترونية وآلية العمل بها.
وقام رؤساء اللجان في نهاية اللقاء بتقديم درع تكريمي للمدير العام تعبيرا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة المخيمات.


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