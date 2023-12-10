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القسام تعلن الإجهاز على 10 جنود للاحتلال من مسافة صفر

منذ ثانيتين
القسام تعلن الإجهاز على 10 جنود للاحتلال من مسافة صفر

وطنا اليوم:خاضت المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة، وكبدها خسائر فادحة في عدة محاور بالقطاع، إضافة إلى استهداف الأراضي المحتلة برشقات صاروخية.
وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أنها استهدفت قوة خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأضافت أنها استهدفت قوة خاصة راجلة بعبوة أفراد “رعدية” في جباليا شمال قطاع غزة.
وأشارت إلى أنها استهدافت دبابة “ميركافا” في تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة “الياسين 105”
وتمكنت القسام من الإجهاز على قناص في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.
واستهدفت كتائب القسام آليتين للاحتلال بقذائف “الياسين 105” في جباليا شمال قطاع غزة.
وأكدت القسام أنه تم الإجهاز على 10 جنود من الاحتلال من مسافة صفر في الفالوجا شمال قطاع غزة.

سرايا القدس
وقالت سرايا القدس في بيان لها، الأحد، إنها خاضت مساء أمس اشتباكات ضارية مع قوة للاحتلال الإسرائيلي كانت متحصنة في منزل بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضاد للأفراد في محاور التقدم شمال شرق خانيونس.
وأضافت أنها قصفت تجمعات للاحتلال محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.
وأشارت إلى أنها قصفت تحشدات عسكرية محيط موقع بوابة “النمر” في محور التقدم شرق الوسطى بوابل من قذائف الهاون.

اليوم الـ65 من العدوان على غزة
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ65، وقصفه المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف من المستشفيات بسلسلة من الغارات.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 17 شهيدا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 46 ألفا.
في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 425 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر


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