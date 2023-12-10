فرنسا تعلن إسقاط مسيرتين لـ الحوثي في البحر الأحمر

وطنا اليوم:أعلنت البحرية الفرنسية، عن اعتراض إحدى قطعها البحرية المنتشرة في البحر الأحمر طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الأراضي اليمنية وكانتا متجهتين نحو فرقاطة في البحر الأحمر.

وقالت الهيئة في بيان إن الفرقاطة المتعددة المهام “لانغدوك” العاملة في البحر الأحمر “اعترضت هذين التهديدين ودمرتهما”، ليل السبت الأحد.

وأضافت الهيئة أن الطائرتين المسيرتين أطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية.

وأوضحت أنه تم اعتراضهما على بعد حوالي 110 كيلومترات من الساحل، بحسب البحرية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق أول طائرة مسيرة على السفينة حوالي الساعة الـ11:30 مساء بتوقيت اليمن، فيما تم إطلاق المسيرة الثانية عند الساعة الـ01:30 بعد منتصف ليل السبت الأحد.

وكانت البحرية الفرنسية نشرت “لانغدوك” في المحيط الهندي منذ أغسطس، ورافقت مؤخرا حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس دوايت دي آيزنهاور” التي عبرت مضيق هرمز إلى الخليج العربي، وفقا لما أعلنته “سنتكوم” في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

وسبق أن أعلنت واشنطن أن مدمرة أمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة خلال تقديمها، الأحد الماضي، الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن، منددة بـ”تهديد مباشر” للأمن البحري.

وفي وقت سابق، السبت، هدد الحوثيون بمهاجمة أي سفينة تتجه نحو الموانئ في “إسرائيل”، عبر خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، بغض النظر عن الدولة التي تنتمي إليها السفينة.

وقال قيادي في جماعة الحوثي اليمنية، إن قرار الجماعة منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، يأتي رداً على استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.