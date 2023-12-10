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مفوض أونروا يحذر : الوكالة على وشك الانهيار في غزة

منذ ساعة واحدة
مفوض أونروا يحذر : الوكالة على وشك الانهيار في غزة

وطنا اليوم:قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، الأحد، إن سوء الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر “يتجاوز أي شيء رأيته في حياتي”.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة في قطر، أن وقف إطلاق النار فورا ضروري لإنهاء الجحيم على الأرض في غزة.
وأشار لازاريني إلى أن الوكالة على وشك الانهيار في غزة ونحذر من انهيار كامل للوضع الإنساني في القطاع.
وأوضح أن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم سمح للمجتمع الدولي بالتسامح مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة.


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