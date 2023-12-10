كابيتال بنك يدعم فعالية جمعية الحياة لتأهيل ورعاية المعوقين بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن دعمه للفعالية التي أقامتها جمعية الحياة لتأهيل ورعاية المعوقين بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف الثالث من كانون الأول الجاري.

وقامت الجمعية خلال هذه الفعالية بتوزيع ورق بريل والهدايا الحسية الخاصة بطلبة أكاديمية المكفوفين، حيث عبرت مديرة الأكاديمية الدكتورة نجاح الخلايلة عن تقديرها للدعم الذي يساهم في تحسين حياة الطلبة ذوي الإعاقة البصرية.

وتأتي المشاركة في هذه البادرة انطلاقاً من رسالة كابيتال بنك بدعم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية لتمكينها من أداء رسالتها.

وأعربت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو، عن سعادتها بدعم هذه الفعالية التي تسهم في تمكين الطلبة وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، مشددة على إيمان البنك بأهمية تمكينهم من أجل تحقيق أهدافهم وبناء مستقبل أفضل لهم.