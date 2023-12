الصفدي: أتوقع أن تركز إسرائيل على أهداف أبعد من ما هو معلن للحرب في غزة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، إن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب في حربها المستمرة على قطاع غزة المحاصر، داعيا الولايات المتحدة أن تمارس ضغوطا أكبر على إسرائيل.

وتوقع، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة تحت عنوان “What now for the Middle East”، أن تركز إسرائيل على أهداف أبعد من أهدافها المعلنة للحرب في غزة..

وأضاف الصفدي أنه يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه، قائلا إن “سياسة الاحتلال الإسرائيلي تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع”.

وأكد أن أهداف الحرب الإسرائيلية هي “تشمل خلق واقع جديد على الأرض يؤدي إلى مستقبل فيه المزيد من الكراهية والمزيد من المشاكل في هذه المنطقة والعالم.

وأشار الصفدي إلى أن الجهود الأردنية لم تتوقف لمحاولة شرح المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاعتداء على قطاع غزة، مضيفا “لم نرى حتى اللحظة أن العالم قد وصل إلى المرحلى التي يجب أن يصل إليها وأعني بذلك المطالبة الجماعية لوضع حد لهذه الحرب التي يمكن أن نصفها بالإبادة الجماعية بحسب القوانين الدولية”.

وأوضح أن الوفد العربي والإسلامي أكد خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن على ضرورة وقف الاعتداء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء القطاع والحرص على حماية المدنيين.

وتحدث حول الجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضرورة حماية المدنيين، مؤكدا على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.