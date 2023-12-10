بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر والسيسي يتجه للفوز بولاية ثالثة

منذ 3 ساعات
انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر والسيسي يتجه للفوز بولاية ثالثة

وطنا اليوم:يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربا على حدودها مع غزة.
وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت غرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 كانون أول الحالي.
وقبيل التصويت في الانتخابات الرئاسية يقف مصريون يعانون من ضيق ذات اليد في طوابير أمام جمعيات تعاونية تديرها الدولة لمحاولة شراء حصص من السكر بأسعار مدعومة بعد أن بات شحيحاً وليس في متناول الفقراء. وهذه أحدث علامة على الضغوط الاقتصادية التي زادت بشكل حاد منذ أوائل العام الماضي ووضعت المصريين في مواجهة صعبة مع أسعار آخذة في الارتفاع، وأزمة في النقد الأجنبي لم يتم العثور على حل لها، فيما يخيم بظلال على تعهدات المضي في الإصلاحات المؤجلة.
وتسببت سنوات من الاقتراض بمبالغ كبيرة من الخارج في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر وفي شح النقد الأجنبي اللازم لشراء السلع الأساسية.
وتوقف صرف شرائح حزمة الدعم المالي من قرض وافق عليه «صندوق النقد الدولي» بقيمة ثلاثة مليارات دولار والتي تم توقيع الاتفاق بشأنها في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد أن تخلفت مصر عن الوفاء بتعهد الانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد. وفي الأشهر القليلة الماضية، تراجعت قيمة العملة الضعيفة بالفعل إلى 50 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي عند 31 جنيها للدولار. وتقول بيانات البنك المركزي أن أقساط الديون المستحقة في عام 2024 هي الأعلى مستوى على الإطلاق عند 42.26 مليار دولار على الأقل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:17

وفاة طفل وإنقاذ جدّته من الغرق في معان

12:07

الإتحاد الدولي للملاكمة يرحب بإنضمام أربع اتحادات جديدة تمت الموافقة عليها

11:56

فرنسا تعلن إسقاط مسيرتين لـ الحوثي في البحر الأحمر

11:49

اقتصاديون: منافسون يستغلون أجواء المقاطعة لتصفية الحسابات بينهم

11:35

مفوض أونروا يحذر : الوكالة على وشك الانهيار في غزة

11:28

كابيتال بنك يدعم فعالية جمعية الحياة لتأهيل ورعاية المعوقين بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

11:18

الضمان تطلق استراتيجية جديدة للحد من حوادث وإصابات العمل

11:13

الصفدي: أتوقع أن تركز إسرائيل على أهداف أبعد من ما هو معلن للحرب في غزة

11:10

حماية المستهلك: تدعو المواطنين الى عمل صيانة دورية لوسائل التدفئة قبل استعمالها

10:43

استقالة رئيسة جامعة أميركية مرموقة بعد جدل بشأن معاداة السامية

10:38

محلات “زارا” تصدم الجمهور بحملة دعائية مستوحاة من صور الإبادة الجماعية بغزة

10:25

إسرائيل تبلغ أمريكا وألمانيا: سنتحرك عسكريا ضد الحوثي

وفيات
وفيات الخميس 7-12-2023اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-12-2023وفيات الثلاثاء 5-12-2023وفيات الإثنين 4-12-2023