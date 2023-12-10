بيان من القوات المسلحة بشأن استهداف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في خان يونس

وطنا اليوم:قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة (خان يونس) تعرضت مساء أمس السبت لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد المصدر العسكري أه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير.

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت أن جيش الاحتلال استهدف المستشفى الميداني الأردني بخان يونس بقذيفة تسببت بأضرار في محتوياته.

وشن طيران الاحتلال، قصفا عنيفا على قطاع غزة، مساء السبت، حيث استهدف منازل في مخيمات النصيرات والمغازي والبريج في قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف مدفعي كثيف شرق خانيونس جنوبي القطاع.

ونهاية الشهر الماضي، باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، باستقبال المرضى والمراجعين في قطاع غزة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بهدف التخفيف من معاناتهم.

وقال قائد المستشفى: “إن المستشفى جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي قطاع غزة”، مشيراً إلى أنه يضم كوادر طبية من كافة التخصصات، حيث إنه مكملاً للمستشفى الموجود في غزة، للتخفيف من معاناة أهالي القطاع في هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف أن المستشفى بكفاءة كادره الطبي المتخصص يعد مركزاً طبياً متميزاً في ظل ما تعانيه مستشفيات القطاع من نقص حاد في الخدمات الطبية، حيث أنه مجهز بأحدث وأفضل التقنيات والأجهزة من مختلف التخصصات الطبية ليكون استكمالاً للدور التاريخي للأردن تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن المستشفى الميداني الأردني وإدارته الطبية، حملت على عاتقها تقديم رسالة إنسانية لأهالي قطاع غزة للتخفيف من جراحهم وبأعلى معايير الجودة الطبية، مشيراً إلى أن المستشفى وكوادره سيعملون على تزويد أهالي غزة بكل ما يحتاجونه من خدمات طبية.

من جهتهم، عبر أهالي القطاع عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني، وللدور الأردني المستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأردن قيادة وشعباً وجيشاً.

ويأتي إرسال المستشفى الميداني استمراراً لدعم الأردن المستمر لصمود الأشقاء في فلسطين، حيث أنه يتكون من أقسام الطوارئ، الباطنية العامة، العناية الحثيثة ICU، الرجال، النساء، الخداج بسعة 41 حاضنة، النسائية والتوليد، ومختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، إضافةً إلى 41 سريراً وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة