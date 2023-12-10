واشنطن توافق على بيع نحو 14 ألف طلقة دبابة للاحتلال

وطنا اليوم:وافقت الولايات المتحدة، على بيع نحو 13,981 طلقة دبابة عيار 120 ملم إلى الاحتلال الإسرائيلي في صفقة طارئة بقيمة 106.5 مليون دولار، وفقًا ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في قرار بعثت به للكونغرس.

ووفقًا لتقرير واشنطن تايمز، جاءت هذه الصفقة في سياق تصاعد التوترات السياسية حول الأوضاع في قطاع غزة، إذ يُعتبر هذا القرار الأمريكي تحت ضغوط سياسية، حيث يقف الجمهوريون ضد طلب إدارة الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لتل أبيب وكييف، في حين يشهد الديموقراطيون انقسامًا حول استخدام الأسلحة الأمريكية في ضوء الأحداث الجارية وتأثيرها على المدنيين الفلسطينيين.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك حالة طارئة تبرر بيع هذه الأسلحة إلى حكومة الاحتلال فورًا، مما يؤدي إلى تجاوز الإجراءات الاعتيادية للمراجعة في الكونغرس.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسلحة المتفق عليها ستستلم من مخزون الجيش الأمريكي.

على صعيد آخر، أعاق أعضاء من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الموافقة على حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليار دولار لصالح أوكرانيا وكيان الاحتلال بسبب عدم تضمين إصلاحات في مجال الهجرة.

اليوم الـ65 من العدوان على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ65، وقصفه المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف من المستشفيات بسلسلة من الغارات.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 17 شهيدا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 46 ألفا.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 425 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر