الأردن والبحرين يوقعان مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة

وطنا اليوم – وقع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة مع نظيره البحريني الدكتور محمد بن مبارك بن دينة مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة، على هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP 28 .

وبحسب بيان الوزارة، اليوم السبت، فأن مذكرة التفاهم جاءت لتعزيز التعاون بين المملكتين في مجال حماية البيئة، فيما يتعلق بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر والإدارة الشاملة للمحميات الطبيعية.

واتفق الجانبان على أن يتم تشكيل لجنة فنية تتولى التنسيق لإعداد البرنامج التنفيذي والإطار الزمني لتنفيذ النشاطات المرتبطة بمجالات التعاون .