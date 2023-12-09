“كريم” يتصدر ترشيحات كأس مجلس أبوظبي الرياضي للفروسية

وطنا اليوم – بعد ختام رائع للنسخة الـ 15 لمهرجان سباقات مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي تضمن النسخة التاسعة لجوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بحضور جماهيري استثنائي، تتجه انظار عشاق سباقات الخيل العربية إلى مضمار باو الفرونسي.

ويعود المهرجان العالمي، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والتي سبقت شهرته الآفاق، لمواصلة رسالته على الساحة العالمية، وبالتحديد في مضمار باو الفرنسي بسباق يحمل اسم كأس مجلس أبوظبي الرياضي.

وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، وجائزته 18 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول تسعي لتسجيل اسمها في قائمة الفائزين.

ويتصدر الجواد “كريم” للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، الترشيحات بناء على نتائجه السابقة وهو يحمل التصنيف الأعلى بين المتنافسين.

وينافس على اللقب أيضاً “غافار دو بروجريه” لعون العيدروس، بإشراف المدرب كي بيلسون، وقيادة هوجو موسان، و”شوف ذا ستار” لمهدي بن مسعود، بإشراف المدرب اوليفر تريجوديت، وقيادة انتوين ويرل.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي،

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والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.