يديعوت أحرنوت: 5 آلاف جندي اسرائيلي جرحوا من بينهم 2000 أصيبوا بإعاقات

وطنا اليوم – كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في عددها الصادر، اليوم السبت، أن أكثر من 5 آلاف جندي اسرائيلي جرحوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي وانطلاق عملية طوفان الأقصى، بينهم 2000 أصبحوا من ذوي الإعاقة.

واوضحت الصحيفة أن هناك أكثر من ألف لازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية المختلفة.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية أعلنت إصابة 100 جندي إسرائيلي في أعينهم في غزة خلال العمليات البرية التي نفذها الاحتلال في شمال قطاع غزة على مدار الشهرين الماضيين.