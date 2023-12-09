ضمن مبادرة “فرصة” أمنية تنجز 7 ساحات وملاعب مدارس حكومية



وطنا اليوم – أعلنت شركة أمنية عن إنجاز أعمال تأهيل وترميم ساحات وملاعب 7 مدارس حكومية جديدة في كل من محافظة العاصمة والمفرق والغور وإربد وجرش، وذلك ضمن مبادرة فرصة التي أطلقتها الشركة قبيل نهاية العام 2021 لتهيئة أسلوب حياة صحي للطلبة وتعزيز أدائهم وخلق بيئة آمنة، بكلفة إجمالية تتجاوز المليون دينار.

والمدارس التي تم الانتهاء من ترميم ساحاتها وملاعبها في هذه المرحلة هي؛ مدرسة مرج الحمام الاساسية للبنين في عمان، ومدرسة حي الملك عبدالله الاساسية المختلطة، ومدرسة المفرق الثانوية للبنين في المفرق، ومدرسة الجوفة الثانوية الشاملة للبنات في الغور، ومدرسة الصريح الأساسية للبنين في إربد، ومدرسة الرحمانية الأساسية المختلطة، ومدرسة سوف الأساسية للبنين في جرش، حيث يتجاوز عدد الطلاب المستفيدين من المرحلة ما يقارب 4.700 طالب وطالبة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن أمنية، ارتفع إجمالي عدد المدارس التي تم تأهيل وترميم ساحاتها وملاعبها المدرسية إلى 17 مدرسة يستفيد ما يزيد عن 11.400 ألف طالب وطالبة، عدا عن استفادة أكثر من 45 ألف مواطن من قاطني المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها تلك المدارس.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي لشركة أمنية، وجيهة الحسيني: “نعتز اليوم بمواصلة دورنا الاجتماعي المسؤول في شركة أمنية من خلال استمرارنا في تنفيذ مبادرة فرصة التي أطلقناها قبل عامين وحرصنا من خلالها على ترك بصمات إيجابية في حياة أبنائنا الطلبة، لقناعتنا بأن توفير بيئة مثالية وصحية لهم سينعكس إيجاباً على صحتهم النفسية والجسدية وقدراتهم العقلية”.

وأضافت الحسيني: “تعد مبادرة فرصة من المبادرات التي نعتز ونفتخر بها في شركة أمنية لأنها تترجم إيماننا بأهمية دعم قطاع التعليم والنهوض بالمشهد التربوي في المدارس الحكومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ونحن سعداء بالإنجاز الذي حققناه من خلال هذه المبادرة، ونطمح إلى مواصلة العمل وتنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية ودعم التعليم في الأردن.”

وتأتي مبادرة فرصة ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة ودورها في تحسين البيئة التعليمية للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لهم.