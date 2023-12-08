أمانة عمّان تنجز إجراءات تنفيذ قرار الإعفاء من الغرامات

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان اتخاذ الإجراءات كافة التي تخدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء المكلفين مما نسبته 70 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم في حال تسديد الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات المستحقة حتى نهاية يوم 31/12/2023.

وبينت أنه تم الانتهاء من عكس وتطبيق قرار مجلس الوزراء على أنظمتها الإلكترونية، بما يتيح أمام المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات بنسبة 70 بالمئة الاستعلام والدفع.