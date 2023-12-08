عباس : أفضل المفاوضات على المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال

وطنا اليوم:قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه مستعد لإحياء السلطة الفلسطينية وإجراء إصلاحات وإجراء انتخابات

وأضاف عباس وفقا لما نقلته رويتر، أن أفضل المفاوضات على المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال.

وفي وقت سابق قال عباس، إنه لا حل أمنيا أو عسكريا في قطاع غزة وهو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أنه لا يمكن قبول مخططات سلطات الاحتلال في فصل غزة أو التعامل معها.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ63؛ إذ تواصل تل أبيب سياستها الهمجية باستهداف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر، التي أسفرت عن استشهاد العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام استهداف جنود من الاحتلال، عبر استهداف آلياتهم بكمائن نصبتها لقوات في خان يونس ومدينة غزة وبيت لاهيا.

وقالت كتائب القسام إنها دمرت 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وأقر جيش الاحتلال من جهته، بمقتل 5 من الجنود والضباط في معارك قطاع غزة من بينهم نجل عضو مجلس الحرب ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق الوزير غادي آيزنكوت، الذي قُتل في انفجار فتحة نفق ملغمة في شمال قطاع غزة