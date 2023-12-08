وزير الخارجية: فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار عربي سيكون تأييدا لجرائم الحرب في غزة

وطنا اليوم:حث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تبني مشروع قرار عربي قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وقال الصفدي عبر منصة (إكس)، إن الفشل في تبني مشروع القرار سيكون بمثابة تأييد لقتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء، وتجويع السكان بالكامل، وجرائم الحرب، وانهيار النظام الإنساني

وقال إن وكالات الأمم المتحدة تصرخ طلباً للمساعدة.

ويطلب مشروع القرار وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار في غزة، ومن الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصا بالنسبة لحماية المدنيين، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجموعة العربية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار، وقال إن الأفكار التي وردت تتشابك وتتقاطع مع الرسالة الشجاعة جدا للأمين العام للأمم المتحدة التي أرسلها لرئيس مجلس الأمن من أجل تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.