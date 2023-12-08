جيش الاحتلال يُقر بمقتل ضابطين إضافيين في معارك بغزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين اثنين إضافيين خلال المعارك في معركة شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، الجمع، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) نفتالي يونا جوردون 32 عاماً من القدس، مقاتل مدرع في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الرائد (احتياط) عمري روت 25 عاماً من كاتسرين، قائد دبابة في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن أصيب مقاتل من الكتيبة 53 تشكيل براك (188) بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إبلاغ عائلته.

وبذلك ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته البرية على قطاع غزة منذ 93، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 420 قتيلا.

الحرب على غزة

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ63؛ إذ تواصل تل أبيب سياستها الهمجية باستهداف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر، التي أسفرت عن استشهاد العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 17 و177 شهيدا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 43 ألفا.

وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 418 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر