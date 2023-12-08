بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يُقر بمقتل ضابطين إضافيين في معارك بغزة

منذ 12 ثانية
جيش الاحتلال يُقر بمقتل ضابطين إضافيين في معارك بغزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين اثنين إضافيين خلال المعارك في معركة شمال قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له، الجمع، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) نفتالي يونا جوردون 32 عاماً من القدس، مقاتل مدرع في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
وأضاف أن الرائد (احتياط) عمري روت 25 عاماً من كاتسرين، قائد دبابة في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
وأشار إلى أن أصيب مقاتل من الكتيبة 53 تشكيل براك (188) بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إبلاغ عائلته.
وبذلك ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته البرية على قطاع غزة منذ 93، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 420 قتيلا.

الحرب على غزة
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ63؛ إذ تواصل تل أبيب سياستها الهمجية باستهداف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر، التي أسفرت عن استشهاد العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 17 و177 شهيدا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 43 ألفا.
وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 418 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:51

عسكريون إسرائيليون: عملية خان يونس هي الهجوم البري الأخير

16:26

الفاو: خفض الإنتاج رفع أسعار الزيوت الشهر الماضي

16:08

محللون إسرائيليون: مقابلة أولمرت مع قناة تركية خيانة ولسنا من نقود الحرب بل السنوار

15:57

سماسرة ينشطون في الأغوار لتصدير الخضار للاحتلال

15:22

البرغوثي من وراء القضبان : انتفضوا بوجه الاحتلال

15:16

القسام تكشف كواليس مقتل نجل وزير الحرب الإسرائيلي

14:59

الوزارية المشتركة تبحث في واشنطن وقف إطلاق وتأمين ممرات إغاثية لغزة

14:48

مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين في غزة

14:42

وزير الدفاع الأمريكي يهدد أعضاء بالكونغرس بأقاربهم وأولادهم

14:31

ضغوط تلاحق جامعات أمريكية عريقة بسبب تأييد طلابها لفلسطين

13:43

حشود أردنية غاضبة تهتف نصرة لغزة وتدين شراكة أمريكا في المجازر

13:34

نزوح قياسي للفلسطينيين إلى أقصى جنوب قطاع غزة

وفيات
وفيات الخميس 7-12-2023اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-12-2023وفيات الثلاثاء 5-12-2023وفيات الإثنين 4-12-2023