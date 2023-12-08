عسكريون إسرائيليون: عملية خان يونس هي الهجوم البري الأخير

وطنا اليوم:قالت صحيفة “تايمز” البريطانية، إن عسكريين كبارا في إسرائيل يعترفون سرا أن عملية خان يونس هي الهجوم البري الأخير الواسع النطاق في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ إسرائيل أن أمامها مهلة حتى أوائل يناير/كانون الثاني المقبل، لإنهاء عمليتها البرية ضد قطاع غزة.