القسام تكشف كواليس مقتل نجل وزير الحرب الإسرائيلي

وطنا اليوم:كشفت كتائب القسام تفاصيل مقتل نجل رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيوني الحالي غادي إيزنكوت.

وقالت القسام في بيان لها: مجاهدو القسام فخخوا يوم أمس الخميس مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة”.

وأضافت القسام: “الانفجار أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيوني غادي إيزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين”

وقالت كتائب القسام اليوم الجمعة، إنها استهدفت “قوة للعدو داخل مدرسة ابن عثيمين بخان يونس بقذيفة تي جي بي (TBG)، وأوقعتهم بين قتيل وجريح”.

وأضافت “استهدفنا تجمعا لقوات العدو شرق تل الزعتر شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون”.

وذكرت الكتائب أنها استهدفت مستوطنة سديروت بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.