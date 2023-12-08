حشود أردنية غاضبة تهتف نصرة لغزة وتدين شراكة أمريكا في المجازر

وطنا اليوم:انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية بمحافظات عدة إسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب على القطاع، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الـ7 من تشرين الأول 2023.

كما عبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية، ورفضهم للحرب على القطاع.

ورفع المشاركون في المسيرات أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي.

وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة. كما شارك المئات في مسيرة انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عبدون تحت شعار “أمريكا رأس العدوان”، مرددين هتافات تدين أمريكا ومواقفها المنحازة للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة الذي ارتقى فيه أكثر من ١٧ ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى بضوءٍ أخضرٍ أمريكيٍ.

كما انطلقت مسيرة في محافظة معان مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بوقفة وبحماية المدنيين.

وخرج أهالي الطفيلة بمسيرات تندد بقصف المدنيين في غزة من الاحتلال الإسرائيلي