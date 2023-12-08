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استشهاد مؤسس حملة نحن لسنا أرقام بقصف الاحتلال على غزة

منذ 5 ساعات
استشهاد مؤسس حملة نحن لسنا أرقام بقصف الاحتلال على غزة

وطنا اليوم:استشهد الدكتور رفعت العرعير، عضو الهيئة التدريسية في الأدب الإنجليزي بالجامعة الإسلامية بقطاع غزة الخميس، بقصف طيران الاحتلال.
ونعى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور رفعت العرعير، أحد أعلام الهيئة التدريسية في الأدب الإنجليزي بالجامعة الإسلامية”.
ويعد الدكتور العرعير مؤسس حملة “نحن لسنا أرقام”، حيث تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للدكتور العرعير، يتحدث فيه عن قسوة الوضع الذي يعيشونه في غزة بالتزامن مع بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال الدكتور العرعير أنذاك في المقطع المتداول إن “الوضع قاتم جدا، ليس عندنا حتى الماء.. لا أملك إلا قلمي”.

الحرب على غزة
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثالث، على وقع خوض حركة المقاومة الإسلامية “حماس” معارك ضارية مع قواته لليوم الـ62، أمام هول المشاهد والصور التي تشهدها المدينة المحاصرة.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 17 ألفا و177، بينهم 7,729طفلا، و5,153 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 46 ألفا.
وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 416 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر


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