قصف إسرائيلي بقنابل حارقة على مراكز إيواء بجباليا

وطنا اليوم:استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكز إيواء بمخيم جباليا بقنابل حارقة، ما أسفر عن قوع عشرات الإصابات، وفقا لما نقلته “الجزيرة”.

وأفادت ، بأن قصفا جويا ومدفعيا عنيفا طال كذلك جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع وشرق خان يونس، في الوقت الذي تشن فيه غارات مكثفة على مختلف انحاء المدينة المحاصرة.

طوفان الأقصى

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ63؛ إذ تواصل تل أبيب سياستها الهمجية باستهداف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر، التي أسفرت عن استشهاد العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام استهداف جنود من الاحتلال، عبر استهداف آلياتهم بكمائن نصبتها لقوات في خان يونس ومدينة غزة وبيت لاهيا.

وقالت كتائب القسام إنها دمرت 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وأقر جيش الاحتلال من جهته، بمقتل 5 من الجنود والضباط في معارك قطاع غزة من بينهم نجل عضو مجلس الحرب ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق الوزير غادي آيزنكوت، الذي قُتل في انفجار فتحة نفق ملغمة في شمال قطاع غزة