الجبور يطلق مبادرة ” لجنة السلم المجتمي” بالزرقاء

وطنا اليوم – أطلق محافظ الزرقاء حسن الجبور في دار المحافظة اليوم الخميس لجنة شبكة السلم المجتمعي “لجنة السلم المجتمعي” من خلال الوساطة المجتمعية.

وأكد الجبور ضرورة العمل إلى الوصول إلى مجتمع عصري يهدف إلى بناء مجتمع يسوده نشر قيم وثقافة السلام والتآخي والتعايش والمحبة وحقوق الإنسان، ويجب أن يكرس من أجل مجتمع يسوده الأمن والإستقرار، وأن تحقيق ذلك ممكناً إذا ما كانت هناك إرادة للمجتمع للقضاء على المظاهر السلبية.

وطالب الجبور ان تعم الفائدة جميع افراد المجتمع على مستوى المحافظة، وإتاحة الفرصة للشباب والمرأة بالعمل على الإستفادة من المشروع بنبذ العنف وتعديل السلوكيات المجتمعية غير المرغوبة، وأن يكون هناك حلول واقعية.

وأشار مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكر الحياري أن فكرة المشروع انطلقت من الزرقاء لأنها تمثل نموذج فرعي للأردن لوجود كافة مكونات الشعب الأردني بالزرقاء، وأن كل ما يجري في الأردن ينعكس على محافظة الزرقاء.

وبين الحياري أن المشروع سيعمل على مساعدة المجتمع في التصدي لكافة الظواهر السلبية والعمل على إحلال الظواهر الإيجابية مكانها.

وأضاف الحياري أن اللجنة ممثلة لكافة أطياف المجتمع والفئات العمرية ولديهم القدرة على التعامل مع كافة القضايا في المجتمع، وهي تجربة جديدة موجودة في لبنان والسودان بالإضافة إلى الأردن.

وحضر اللقاء مدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو ندي ومتصرف الرصيفة الدكتور خلف بني خالد ومدير أوقاف الزرقاء أحمد الحراحشة ومدير التربية والتعليم للمنطقة الثانية وعدد من المسؤولين في الزرقاء.