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الوزارية العربية الإسلامية تبدأ لقاءاتها في أمريكا لوقف الحرب على غزة

منذ 18 ثانية
الوزارية العربية الإسلامية تبدأ لقاءاتها في أمريكا لوقف الحرب على غزة

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي جريجوري ميكس، وعدد من أعضاء اللجنة الديمقراطيين.
وبحث اللقاء سبل وقف الكارثة والمعاناة التي تنتجها الحرب على غزة، وتأكيد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات كافية ومستدامة بشكل فوري لجميع أنحاء غزة.
وبدأ الصفدي، اليوم، وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، جولة وزارية تبدأ من العاصمة الأمريكية واشنطن، وتشمل دولا أخرى، تستهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة


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