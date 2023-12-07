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الملك ورئيس حكومة إسبانيا يجددان دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ ساعتين
الملك ورئيس حكومة إسبانيا يجددان دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:جدد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحذر الجانبان في اتصال هاتفي من خطورة تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مؤكدين ضرورة العمل لإدخال المساعدات بشكل مستمر وبالقدر المطلوب.
وأشاد جلالة الملك بدعوات الحكومة الإسبانية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين واحترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
وشدد جلالته على ضرورة حماية المدنيين، والتصدي للأعمال العدائية التي يقدم عليها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية


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