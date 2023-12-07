وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل مستوطن بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان في اتجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “أطلق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية في اتجاه تجمع متات السكاني، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص”.

وأكد الإسعاف في كيان الاحتلال مقتل مستوطن في الستين من العمر جراء القصف.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان صباح الخميس.

وقال جيش الاحتلال إنه تم الرد على مصدر إطلاقها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين اشتباكات وقصفا متبادلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر