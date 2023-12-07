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عمان الأهلية تستضيف المدير التنفيذي لفولبرايت الأردن

منذ ساعة واحدة
عمان الأهلية تستضيف المدير التنفيذي لفولبرايت الأردن

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان السيد إدوارد برادوس المدير التنفيذي لفولبرايت الأردن والوفد المرافق صباح أمس الأربعاء 6-12-2023، واستهل اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود بتعريف الوفد بجامعة عمان الأهلية وأهم ميّزاتها واهتماماتها التي تصب في تنفيذ خطتها الاستراتيجية.
وخلال الزيارة تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة وفولبرايت الأردن لتعزيز التعاون المشترك مع اللجنة الأردنية – الأميركية للتبادل التعليمي، كما قدم كبار موظفي فولبرايت ورشة تعريفية لمجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة تناولت أهم ميزات مشروع روابط ومنح فولبرايت لأعضاء الهيئة التدريسية، بهدف خلق فرص تبادل الخبرات بين اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان الأهلية مع نظرائهم في الجامعات الأمريكية ، كما تجول الوفد في مجموعة من مرافق الجامعة منها مركز الحوراني للتعليم الإلكتروني


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