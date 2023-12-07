الخارجية: الأردن يبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب المستعرة على غزة

وطنا اليوم:شارك أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، أمس الأربعاء، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وجاءت مشاركة السفير القطارنة بدعوة من وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ومشاركة العديد من الدول المانحة، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد القطارنة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن الأردن يبذل جهودا سياسية كبيرة لوقف الحرب المستعرة على غزة وحماية المدنيين، وكذلك جهودا مكثفة لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة من خلال عدد من المؤسسات، بما في ذلك الهيئة الخيرية الهاشمية، والخدمات الطبية الملكية.

وتابع “كما استضاف جلالة الملك الاجتماع التنسيقي لعملية العقبة لإغاثة غزة في 30 تشرين الثاني الماضي، حيث أعطى المشاركون فيه الأولوية لتوفير الإمدادات الإنسانية الآمنة وغير المقيدة وغير المشروطة، وتوسيع نطاق توصيل الوقود، وفتح نقاط وصول إضافية إلى غزة”.

وأشار القطارنة إلى أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يؤكد ويعترف بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وأن يبذل المزيد من الجهد لتمكينها”.