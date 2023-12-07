فهد الخيطان يستقيل من موقع مدير إعلام الديوان

وطنا اليوم:أكد مصدر، أن الزميل فهد الخيطان مدير دائرة الإعلام في الديوان الملكي استأذن بالخروج من موقعه.

وقدم الخيطان استقالته مستأذناً بالخروج بعد أكثر من سنتين ونصف السنة قضاها في موقعه.

وكان قد تقرر تعيين فهد الخيطان مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي، اعتبارا من تاريخ 23 أيار/مايو 2021.

وشغل الخيطان، منصب رئيس مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة (قناة المملكة)، اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وشغل أيضا منصب رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم في عام 2011، ومستشار تحرير وكاتب عامود يومي في صحيفة الغد.

الخيطان، حاصل على جائزة الحسين للإبداع الصحفي