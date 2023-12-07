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سفير سلطنة عُمان يزور جامعة البترا

منذ ساعتين
سفير سلطنة عُمان يزور جامعة البترا

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ فهد العجيلي، وقدم عبد الرحيم نبذة تعريفية عن نشأة الجامعة، وكلياتها العلمية، والاعتمادات المحلية والعالمية التي حصلت عليها الجامعة خلال مسيرتها التعليمية.
وأعرب العجيلي عن شكره وتقديره للجامعة على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بمكانة التعليم العالي الأردني، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها الجامعات الأردنية، والمستوى الأكاديمي لجامعة البترا.
حضر اللقاء من جانب السفارة القائم بأعمال القسم الثقافي سالم الوهيبي، ورئيس القسم الأكاديمي في الملحقية الثقافية الدكتور عبد الله عبيدات، ومن الجامعة نائب الرئيس الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور اياد الملاح، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات


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