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فلسطين النيابية: الوصاية الهاشمية تتعرض إلى استهداف غير مسبوق

منذ 3 ساعات
فلسطين النيابية: الوصاية الهاشمية تتعرض إلى استهداف غير مسبوق

وطنا اليوم:أدانت لجنة فلسطين النيابية، سماح شرطة الاحتلال بتنظيم مسيرة للمتطرفين ودعواتهم التحريضية ضد إدارة الأوقاف الأردنية في القدس، وسعيها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وقال رئيس اللجنة النائب فراس العجارمة في بيان اليوم الخميس، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تتعرض إلى استهداف غير مسبوق من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأكثر تطرفا، وكان آخرها قرار محكمة الاحتلال إغلاق وحل لجنة زكاة القدس وهي مؤسسة أردنية تشكل وتحل من قِبل وزير الأوقاف الأردني.
وأشار العجارمة إلى أن الوصاية الهاشمية والأوقاف الأردنية في القدس، تتعرض لهجمة ممنهجة تقودها الحركات المتطرفة بمساندة حكومة يمينية وسلطاتها المحتلة، وذلك بسبب مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية.
وأضاف “لن نقبل أن تكون المقدسات في القدس الشريف ساحة لتحقيق انتصارات كاذبة ووهمية، أو أداة لتحويل أنظار العالم عما يجري في غزة من قتل ودمار”.
وأكد العجارمة أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص بإدارة شؤون الحرم القدسي


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