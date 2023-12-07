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نقل تخمين غرب عمان إلى العبدلي

منذ دقيقة واحدة
نقل تخمين غرب عمان إلى العبدلي

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى انه اعتباراً من يوم الاحد المقبل 10 كانون الاول سيتم استكمال نقل مركز تخمين غرب عمان الى دائرة التخمين الرئيسة ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي علماً ان غالبية الخدمات بالخصوص اصبحت الكترونية .
وبينت الامانة ان معظم خدماتها الخاصة بدائرة التخمين العقاري يتم تقديمها الكترونياً وهو ما يتطلب ويتماشى مع توجهات الامانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الامانة بالعبدلي


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